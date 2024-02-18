القوة البحرية والزوارق الملكية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري - احتفلت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية أمس السبت، بذكرى الإسراء والمعراج.

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وقال سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية، إن ذكرى الإسراء والمعراج تلك الرحلة الإيمانية، والمعجزة الإلهية التي اصطفى الله فيها عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام واختصه بها عن سائر الأنبياء والرسل، جاءت علامة جديدة على نبوته واختبارًا حقيقيًا على صدقه.



وأضاف إن القيادة الهاشمية الحكيمة لم تتخلَ يومًا عن مسرى الرسول الكريم، وما زالت تولي المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة مكان المعراج المبارك عناية فائقة على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.



من جهته، قال قائد القوة البحرية والزوارق الملكية: "إن ذكرى الإسراء والمعراج تمر اليوم في وقت أحوج ما نكون فيه لاستلهام معانيها العطرة، فهي ليست مجرد أحداث تاريخية فحسب، بل منهج حياة ينظر إليها بتمحص وتدقيق لاستخلاص الدروس والعبر منها لتكون لنا أيقونة للنجاح في شتى مناحي الحياة".



وفي نهاية الحفل، اختتم سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية بالدعاء إلى العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى وطننا الغالي وعلى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأسرة الهاشمية بالخير واليمن والبركات.