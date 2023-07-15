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السبت، 15-07-2023 03:33 م

قرارات من وزارة الداخلية اعتبارا من 23 الشهر الجاري

وزارة الداخلية


الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات الالكترونية تتعلق بالتأشيرات والإقامات السنوية للزائرين والمقيمين الأجانب، ويمكن التقدم لها إلكترونيا من خلال الحساب الإلكتروني الخاص بالمؤسسة الحكومية.

وبينت الوزارة الخدمات الالكترونية المقدمة تشمل: تأشيرة بقصد الزيارة (إصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد المرور (إصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد الخروج والعودة (إصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد العمل (إصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد الدراسة (إصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد العلاج، طلب تمديد إذن إقامة مؤقتة، إقامة بقصد الدراسة (إصدار وتجديد )، إقامة بقصد العمل (إصدار وتجديد)، طلب نقل الإقامة، طلب إلغاء إقامة بقصد العمل، طلب إلغاء إقامة بقصد الدراسة، طلب إلغاء قرار إبعاد، إقامة سنوية لحملة بطاقات إحصاءات الجسور الخضراء من أبناء الضفة الغربية، إقامة سنوية لحملة بطاقات إحصاءات الجسور الزرقاء من أبناء قطاع غزة، تحديد إقامة مؤقتة لحملة بطاقات إحصاءات الجسور الزرقاء والخضراء.

وقالت الوزارة، إنه تحقيق للغايات التي وجدت من أجلها هذه الخدمات من حيث توفير الوقت والجهد والتكلفة على كافة الجهات المستفيدة، فإنها تدعو، جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات والجهات ذات العلاقة معها التسجيل وإنشاء حسابات إلكترونية لها على موقع الخدمات الالكترونية للوزارة (https://eservices.moi.gov.jo) متضمنة البريد الرسمي المنوي تسجيله من خلاله، واسم المفوض الذي سيقوم بتفعيل واستلام معلومات الحساب الإلكتروني والتنسيق لهذه الغاية مع مسؤولين من الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم وبشكل تام وقف استقبال أية معاملات ورقية تخص الخدمات المشار إليها يتم تقديمها من قبل أي مؤسسة رسمية اعتبارا من 23 من الشهر الجاري.

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