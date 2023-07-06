تعرف على أسعار العمرة للأردنيين براً وجواً

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر إياد الديك، الخميس، إن نظام إصدار التأشيرات السعودي الخاص بالعمرة بدأ فعليا بالعمل.

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وقال الديك إن رحلات العمرة ستنطلق في الأول من محرم وفقا لما أعلنته السلطات السعودية.



وبشأن أسعار الرحلات بين الديك أن الأسعار برا وجوا ستكون بالمستوى ذاته للموسم الماضي بحال كانت الأعداد مشابهة، مشيرا إلى أنه كلما ارتفعت أعداد المعتمرين ارتفعت الأسعار.



ورجح الديك أن تكون الرحلة برا للغرفة الرباعية بحدود 220 دينارا، وتشمل تذكرة السفر والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما العمرة جوا 390 دينارا وتشمل زيارة مكة المكرمة فقط.