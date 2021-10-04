قرار بتعطيل صف في مدرسة حكومية بسبب اصابات كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مصادر محلية ان وزارة التربية والتعليم قررت الاثنين تعطيل صف في مدرسة السلط الثانوية للبنات لمدة 14 يوما بسبب اصابات كورونا ، وذلك وفق البروتوكول الصحي المتبع في المدارس الذي يقتضي باصابة 10% من اجمالي عدد الطلبة بالصف الواحد ليتم تعطيله .



بدوره حاول موقع الوكيل الاخباري التواصل مع مدير تربية السلط والامين العام لوزارة التربية والتعليم للحصول تصريحات رسمية حول الامر ولكن لم يتم الاجابة على الاتصالات الهاتفية .

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