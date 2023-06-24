السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

143 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هل يدخل الاقتصاد الأميركي في الركود ؟ الخزانة الأميركية تجيب

اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتحليق متواصل للطيران الحربي

البرلمان الألماني يقر قانونا جديدا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة

الإفتاء توضح حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح

اقتصاديون : 7 دول تستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات الأردنية

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي بسعير

وفاة واصابة بحادث تصادم على طريق جمرك الرمثا - صور

كوريا الشمالية تتوعد بالرد على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ 21 في سجون الاحتلال

السبت، 24-06-2023 09:12 ص

قرار مُرتقب لرفع اسم الأردن من القائمة الرمادية

413813_60_1687549577


الوكيل الإخباري - سيزور وفد من مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية، الأردن قبيل إعلان رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية، بعد اتخاذ المجموعة قرارًا أوليًا بأن الأردن قد أكمل خطة عمله بشكل كبير قبل الجدول الزمني المتفق عليه.اضافة اعلان


وقالت المجموعة، إنها ستجري تقييما في الموقع للتحقق بشأن تنفيذ إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتوقع البنك المركزي أن تكون الزيارة الميدانية مطلع شهر أيلول، وتشمل اجتماعات مع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي، وكذلك الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص.

ووضعت خطة للإعداد والتحضير لزيارة الفريق الدولي التي على ضوء نجاحها سيُتخذ قرار برفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة (الرمادية).

وقال البنك المركزي، إن الأردن حقق "إنجازا مهما" بالانتهاء من تنفيذ جميع بنود خطة مجموعة العمل المالي (FATF) التي التزمت بها المملكة منذ تشرين الأول 2021؛ وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في أيلول 2023.

وقررت مجموعة العمل المالي (الفاتف) في اجتماعها العام المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الحالي في مدينة باريس أن الأردن انتهى وبشكل أساسي من تنفيذ بنود خطة العمل للخروج من القائمة الرمادية.

وقررت تنفيذ زيارة ميدانية من فريق المراجعة التابع للمجموعة للاطلاع على الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذها والاستمرارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعد الزيارة الميدانية الإجراء المتبقي وفق إجراءات المجموعة ويسبق إعلان رفع اسم المملكة من القائمة الرمادية.

وأشارت مجموعة العمل المالي في البيان العام الصادر عنها إلى الالتزام السياسي العالي المستوى الذي قدمته الحكومة الأردنية، وأشادت بجهود المملكة وتنفيذ الجهات المعنية لبنود الخطة التي جاءت لرفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
347380992_571501591823746_3591446082990247425_n

143 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

أضحية 2

الإفتاء توضح حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح

347259821_1298284841061453_6056022967738353527_n

وفاة واصابة بحادث تصادم على طريق جمرك الرمثا - صور

YK8LKnbUYbRh3u5x4eXxeBHTPK5zea4RstoM1lbH

بلدية إربد: بدء التسجيل بمشروع مدد 2 لتدريب وتمويل المشاريع المصغرة

620232318379563018063

براتب 700 دينار.. منظمة دولية في عمّان تُعلن عن وظيفة للأردنيين - رابط التقديم

2

عائلة تفجع بوفاة ابنها في عجلون

أخبار متعلقة
6202320104217251006346

تعميم من البنك المركزي على البنوك

2023_04_06_01_55_24

الحكومة تمنح موافقات أولية لترخيص 11 شركة نقل سياحي

erembusiness_2023-01_3c826164-4eb9-4b5b-9172-fadbff6108dd_5259162F_204D_43DA_A198_D3A7590009A9

68.4% ارتفاع بالدخل السياحي في الأردن

648afe4737eed

المركزي يبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير

420233101330451234680

مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

2523

194.8 مليون دينار حوالات الأردنيين في الخارج خلال نيسان الماضي