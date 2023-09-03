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الأحد، 03-09-2023 06:37 م

قرض من اليابان للأردن بقيمة 100 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - قررت حكومة اليابان تقديم قرض ميسر لدعم الميزانية تحت مسمى "قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة (المرحلة الثانية)" بقيمة 15 مليار ين ياباني أي ما يعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة في برنامجها الإصلاحي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

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وتم الأحد التوقيع على تبادل مذكرات في عمان بين وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا ومعالي الآنسة زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بحضور معالي السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية الأردنية.

وفي نفس المناسبة، قام السيد هاياشي والآنسة طوقان بتوقيع وتبادل مذكرات منحة مساعدة بقيمة 897 مليون ين ياباني أي ما يعادل حوالي 6 ملايين و500 ألف دولار أمريكي لصالح "مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة .

 




 

 


 

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