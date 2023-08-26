وزير الطاقة: البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم السبت، إن قطاع التعدين ساهم بالنمو الاقتصادي للأردن، مشيرا إلى الطموح نحو استغلال المعادن بشكل أكبر وليس فقط أن نعتمد على الفوسفات والبوتاس.

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وأشار الخرابشة، خلال مشاركته في اليوم الثاني لملتقى بعنوان عام على التحديث، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إلى البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين، والبدء بدراسات المسح الجيولوجي وتحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة وحفر ما مجموعة 21 بئرا ومجموعة من الخنادق بهدف جمع العينات وتحليلها.



ولفت النظر إلى أنه سيتم التخطيط لمرحلة حفر آبار جديدة خلال العام الحالي.



وتحدث الخرابشة عن توقيع 13 مذكرة تفاهم للتنقيب عـن خامات النحاس (في مناطق ضانـا ووادي أبو خشيبة ووادي ملقا) والذهب (في مناطق وادي أبو خشيبة وجبل مبارك) والليثيوم (في مياه البحر الميت ومنطقة فينان والفوسفات (في منطقة (الريشة والبوتاس الصخري (في منطقة (اللسان والعناصر الأرضية النادرة (في منطقة دبيديب)" وذلك منذ بداية 2022.

