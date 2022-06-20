قرى الأطفال sos تطلق حملتها لعيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية قرى الأطفال "إس أو إس"، حملتها السنوية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2022 تحت شعار "دعمك ليتيم فرحته بالعيد"، بهدف تشجيع أهل الخير على دعم الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري الذين يعيشون في قراها الثلاث.

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وأوضحت الجمعية، في بيان اليوم، أن الحملة تركز على مشاركة فرحة العيد مع الأطفال الذين ترعاهم الجمعية ونشر الفرح في قلوبهم، حيث تسعى الجمعية إلى توفير بيئة أسرية تمنح الأطفال الشعور بالحب والأمان مع أخوتهم وأم بديلة تقدم لهم الرعاية والاهتمام.



وبينت الجمعية، إمكانية دعم وكفالة الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري من خلال عدة قنوات، أهمها الموقع الإلكتروني، ونظام إي- فواتيركم، والمحافظ الإلكترونية، وغيرها من طرق التبرع المتاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاتصال بأرقام الخير.



كما بينت أن قيمة كفالة الطفل تبلغ 15 ديناراً شهرياً، وكفالة الشاب 25 ديناراً شهرياً، فيما تبلغ قيمة كفالة العائلة التي تتكون من (5-7 أشخاص) 50 ديناراً شهرياً، وكفالة الشركات والمؤسسات لمنزل عائلي في القرى 15 ألف دينار أردني، والتي تغطي جزءاً من المصاريف الجارية لسنة واحدة.



يشار إلى أن جمعية قرى الأطفال الأردنية، هي جمعية وطنية غير ربحية، تأسست عام 1983، تعمل في مجال التنمية الاجتماعية، وتقدم الرعاية لـ 260 طفلاً وشاباً من الأيتام وفاقدي السند الأسري، في بيوت أسرية ومجتمعية في عمّان وإربد والعقبة، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها، بالإضافة إلى دعم الشباب والشابات حتى عمر 23 سنة لمساعدتهم للوصول لمرحلة الاستقلالية.