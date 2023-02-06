الإثنين 06-02-2023
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وزارة الصحة ترفع مستوى التأهب في غرفة عمليات الطوارئ
السعايدة يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية
جامعات تعلق دوامها - أسماء
تطاير لوح زينكو على المركبات في مستشفى الامير حمزة - فيديو
أخبار الشركات
أخبار الشركات
انطلاق الدورة المجانية الأولى للعام 2023 في مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة
شراكة بين كابيتال بنك و "ريالايز" لإطلاق منصة تسمح لموظفي الشركات بالحصول على جزء من رواتبهم المكتسبة قبل موعدها
الدكتور بلال صبابحة من "جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا" يسجل براءة اختراع
زين تواصل دعمها للإعلام وترعى ملتقى قادة الإعلام العربي
كورونا
كورونا
اكتشاف حالة إصابة ثانية بمتحور 'كراكن' في روسيا
سبب غير متوقع لوفاة الرجال أكثر من النساء بكورونا