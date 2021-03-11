قطاع الإنشاءات : نطالب بإعفاءات مالية

الوكيل الإخباري -

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طالب ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى، بمنح منشآت القطاع التجارية إعفاءات من رسوم رخص المهن وتأجيل مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات ورسوم اشتراكات الضمان وأقساط وفوائد البنوك للعام الحالي، كونها ما زالت متعثرة جراء تبعات جائحة فيروس كورونا.وأشار عبدالمولى في تصريح صحفي الخميس، إلى أن قطاع الإنشاءات الذي يضم 6 آلأف محلا بعموم المملكة يعيش أوضاعا صعبة لتراجع نشاطه التجاري بشكل ملموس لقلة المشروعات الإنشائية والعقارية.ولفت عبدالمولى كذلك إلى تراجع مبيعات القطاع لمستويات متدنية جدا وغير مسبوقة، مؤكدا أن هذا يتطلب وقفه جدية مع القطاع وبخاصة بما يدفعه من مستحقات مالية لجهات رسمية.