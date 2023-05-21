مؤتمر دولي في الطفيلة التقنية عن الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالتعليم

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة الطفيلة التقنية بالوكالة الدكتور عاطف المشاقبة، أهمية التعليم وآليات تطويره وإصلاحه في إحداث نقلة نوعية على صعيد المخرجات لتحقيق نهضة تنموية تسهم بتحقيق التحول النوعي في عمليتي التعليم والتعلم.



جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأحد، المؤتمر التربوي العلمي الدولي المحكم الرابع عشر، بعنوان "استشراف الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالتربية والتعليم والمباحث المشتركة" بالتعاون مع جامعة بريدج ووتر الأميركية وجامعة سيدي محمد بن عبد الله المغربية.

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