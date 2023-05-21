الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب تركيا

منخفض جوي خماسيني يؤثر على الاردن الاثنين - تحذيرات

مؤتمر دولي في الطفيلة التقنية عن الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالتعليم

اغلاقات جزئية لجسر الملك حسين في عيد الاستقلال

دورة تدريبية عن أمراض الأسماك

افتتاح معرض التراث الوطني للجاليات العربية باليرموك

الجامعة الأردنية تحتفي باليوم العالمي للمتاحف

"مكافحة الأوبئة" يشارك في منتدى البحر المتوسط

ندوة حوارية بالتكنولوجيا عن دور الشباب في رؤية التحديث

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الأحد، 21-05-2023 06:31 م

مؤتمر دولي في الطفيلة التقنية عن الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالتعليم

w


الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة الطفيلة التقنية بالوكالة الدكتور عاطف المشاقبة، أهمية التعليم وآليات تطويره وإصلاحه في إحداث نقلة نوعية على صعيد المخرجات لتحقيق نهضة تنموية تسهم بتحقيق التحول النوعي في عمليتي التعليم والتعلم.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأحد، المؤتمر التربوي العلمي الدولي المحكم الرابع عشر، بعنوان "استشراف الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالتربية والتعليم والمباحث المشتركة" بالتعاون مع جامعة بريدج ووتر الأميركية وجامعة سيدي محمد بن عبد الله المغربية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

اغلاقات جزئية لجسر الملك حسين في عيد الاستقلال

w

دورة تدريبية عن أمراض الأسماك

520231120233990877353

افتتاح معرض التراث الوطني للجاليات العربية باليرموك

4444

الجامعة الأردنية تحتفي باليوم العالمي للمتاحف

333

"مكافحة الأوبئة" يشارك في منتدى البحر المتوسط

8

ندوة حوارية بالتكنولوجيا عن دور الشباب في رؤية التحديث

أخبار متعلقة
9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

مجلس التعليم العالي يُعفي رؤساء جامعات رسمية من مناصبهم- أسماء

520231772411839898251

وزير التربية : تطوير التوجيهي سيتم خلال 3 سنوات

مدرسة

وزير التربية : أولوية لبناء 172 مدرسة جديدة و47 إضافة صفية

وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول مواعيد اعلان قوائم التنقلات الخارجية

الدفاع المدني 4

وفاة طالبة سقطت عن سطح مدرسة خاصة بالكرك

420232919658412894407

وزير التربية: سنتخذ اجراءات فورية في حال اظهر الامتحان الوطني ضعفا لدى طلبة الصف الثالث