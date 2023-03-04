قطر: معرض دولي للعسل والتمور غدا بمشاركة الأردن

الوكيل الإخباري - يشارك الأردن في النسخة الأولى من معرض سوق واقف للعسل والتمور، الذي تنطلق فعالياته بالدوحة مساء غد الأحد، بحضور 160 شركة قطرية ودولية عاملة في نشاط العسل والتمور.

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ويقول القائمون على المعرض، إن إقامته في هذا الوقت بالذات، يرجع إلى أهمية الطلب على هذين المنتجين من قبل شريحة كبيرة من المستهلكين في السوق المحلي، خصوصا أنه يأتي قبل شهر رمضان الكريم، حيث يزيد الطلب عليهما، إضافة إلى توفر كمية وفيرة من العسل والتمور في هذه الفترة لدى المنتجين المحليين.



ويقام المعرض على مدى سبعة أيام، و يستمر حتى يوم السبت المقبل.

وقال المشرف العام على المعرض، خالد سيف السويدي في تصريحات، إن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض في قطر بما يخص مجال العسل والتمور، حيث تشارك في فعالياته أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية، كما يتضمن مختبرا مختصا في تحليل العسل وجودته، وسيشارك فيه خبراء مختصون في مجال العسل.

وأشار السويدي إلى أن الدمج في هذا المعرض بين منتجات العسل والتمور يخدم شريحة كبيرة من المجتمع، والسوق القطرية على حد سواء، بتوفر العديد من المنتوجات التي تخص العسل والتمور، مثل التمر المصنع، ومنتجات العسل من حبوب لقاح وغذاء ملكات، وغيرها من المنتجات الأخرى التي تلقى إقبالا كبيرا.



ولفت إلى مساهمة المعرض في زيادة وعي المستهلك بتنوع المنتوجات، ومساعدة البائعين في طرح منتوجاتهم، فضلا عن تبادل الخبرات مع شركات الدول المشاركة، التي تم تقديم تسهيلات لها بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، بما يخص المنتوجات واستيرادها لعرضها في الفعاليات.



وأوضح السويدي أن المعرض سيضم 31 شركة محلية و26 مزرعة إنتاج محلي في مجال العسل والتمور، إضافة إلى أكثر من عشر شركات تستورد وتنتج التمور والعسل من عدة دول عربية وأوروبية، لافتا إلى التنسيق مع وزارة الصحة القطرية، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة المشاركين والزائرين على حد سواء.

