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الخميس، 17-03-2022 04:57 م

قمة المشرق العربي الأولى للروماتيزم تنطلق في عمّان غدا الجمعة

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الوكيل الإخباري - تعقد جمعية أطباء الروماتيزم والمفاصل بنقابة الأطباء، يوم غد الجمعة، لقاء قمة المشرق العربي الأولى للروماتيزم وجاهياً في عمّان وافتراضياً عبر منصة إلكترونية.

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وتعقد القمة بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية واللبنانية والسورية والعراقية للروماتيزم، وبمشاركة عدد من الأطباء العرب من دول المشرق العربي.


وقال رئيس الجمعية باسل المصري في بيان صحفي إنه سيتم خلال القمة مناقشة آخر المستجدات في أمراض الروماتيزم وبحضور 80 طبيبا. 


وأضاف أن اللقاء العلمي معتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع 4 ساعات تعليم طبي مستمر. 


وأشار إلى أن الجلسة الأولى ستناقش فن علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الفقاري، فيما ستتطرق الجلسة الثانية لالتهاب القزحية وأخصائي الروماتيزم كفريق واحد ضد التهاب القزحية.


فيما ستكون الجلسة الثالثة، عبارة عن جلسة حوارية بعنوان "الخطط المستقبلية لجمعيات الروماتيزم العربية"، أما الجلسة الرابعة فستكون بعنوان "كورونا وأمراض الروماتيزم عام 2022"، وتأثير كورونا على أمراض المناعة الذاتية، وكيفية التعرف على كورونا وإدارته.


وستناقش الجلسة الخامسة "حالات إكلينيكية: تحديات من المشرق العربي"، أما الجلسة السادسة فستناقش كيفية تحسين أمراض الروماتيزم في المشرق العربي، وتنفيذ سجل مرضى في بلاد الشام، والعقبات وقصص النجاح في المشرق العربي.


وتتناول الجلسة السابعة والأخيرة آراء الخبراء بالبدائل الحيوية، وما بعد البدائل الحيوية، والتجربة الأردنية للبدائل الحيوية.


 




 

 


 

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