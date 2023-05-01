قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ سائحة في خليج العقبة

الوكيل الاخباري - تمكنت سرية المراقبات البحرية التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية مساء اليوم الإثنين، من إنقاذ سائحة تعرضت لحالة إغماء على متن قارب سياحي في خليج العقبة.



وتم على الفور إبلاغ سرية المراقبات البحرية عن طريق مركز العمليات البحري عن حالة الإغماء المتواجدة بالقرب من رصيف ميناء الحاويات، حيث تم تحريك قارب السلامة العامة وإجراء الإسعافات الأولية لها وحالتها الصحية جيدة، كما تم قطر القارب الى موقع السرية للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية.



يشار إلى أن سرية المراقبات البحرية التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ واجبات خفر السواحل ضمن المياه الإقليمية إلى جانب عمليات الإنقاذ والإخلاء في خليج العقبة والبحر الميت.

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