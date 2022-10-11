الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

الثلاثاء، 11-10-2022 04:52 م

قيادة سلاح الجو الملكي تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

634573cb9d70b


الوكيل الإخباري - احتفلت قيادة سلاح الجو الملكي الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور قائد السلاح العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

اضافة اعلان


وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وألقى مفتي القوات المسلحة الأردنية العقيد إمام حسن المخاترة كلمةً.


وقال فيها : "تحرص القوات المسلحة الأردنية على إقامة هذه الاحتفالات الدينية التي ترسخ فينا هويتنا وعقيدتنا الإسلامية، وإن إقامة هذا الاحتفال له معانٍ عظيمة أهمها أن نعلن ولائنا لمن كان سبباً في هدايتنا ولمن أسدى معروفاً للإنسانية بقدوته الحسنة، فمن اقتدى به عاش سعيداً في الدنيا، محققاً لذاته وشاعراً بنعم الله عليه".


وأشار إلى أهمية الاستمرار في إحياء سنته وتطبيق صفاته القيادية التي تميز بها داخل القوات المسلحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202228102855962200494

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

1020229204113872015095

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

820221112571678988159

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

8202221122655325853604

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

2354f01a-e225-4818-9bd7-46ae9b48a6c3

الأردن يشارك في المعرض الدولي ايديو تراك المختص بالسياحة التعليمية في مسقط

أخبار متعلقة
638010125389853039-2048x1418

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف - صور

WhatsApp Image 2022-10-10 at 3.15.29 PM

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

6342b3cb754e6

الملك يكرم مؤسسات دينية وأشخاصاً بذكرى المولد النبوي الشريف - أسماء

WhatsApp Image 2022-10-08 at 3.19.28 PM

وزير الأشغال يهنئ الملك وولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف

302434368_406909878222163_1149146072064030058_n

الخصاونة يهنئ الأردنيين بذكرى المولد النبوي

mlXRZJaTxPVPSd5ljjZO0UpgzSniLOGUNVXpMWHw

مفتي عام المملكة يهنئ بالمولد النبوي