قيادة سلاح الجو الملكي تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري - احتفلت قيادة سلاح الجو الملكي الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور قائد السلاح العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

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وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وألقى مفتي القوات المسلحة الأردنية العقيد إمام حسن المخاترة كلمةً.



وقال فيها : "تحرص القوات المسلحة الأردنية على إقامة هذه الاحتفالات الدينية التي ترسخ فينا هويتنا وعقيدتنا الإسلامية، وإن إقامة هذا الاحتفال له معانٍ عظيمة أهمها أن نعلن ولائنا لمن كان سبباً في هدايتنا ولمن أسدى معروفاً للإنسانية بقدوته الحسنة، فمن اقتدى به عاش سعيداً في الدنيا، محققاً لذاته وشاعراً بنعم الله عليه".



وأشار إلى أهمية الاستمرار في إحياء سنته وتطبيق صفاته القيادية التي تميز بها داخل القوات المسلحة.