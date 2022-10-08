وزير الأشغال يهنئ الملك وولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري

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- هنأ وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، باسمه وباسم العاملين في الوزارة وأذرعها كافة، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.وقال الكسبي، في تهنئته، "يسرني أن أرفع أسمى ايات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين، والعائلة الهاشمية، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، والأمتين العربية والإسلامية، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف"، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.وختم، "كل عام وأنتم بألف خير".