كريشان يتفقد جهود البحث والإنقاذ في موقع انهيار عمارة اللويبدة

الوكيل الاخباري- تفقد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية اليوم (الجمعة) موقع انهيار عمارة اللويبدة في عمّان، حيث استمع إلى إيجاز من مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر حول مواصلة كوادر الدفاع المدني جهود البحث والإنقاذ في الموقع منذ يوم الثلاثاء الماضي.

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وأكد مدير الدفاع المدني خلال الإيجاز بأن مديرية الدفاع المدني وضعت منذ اليوم الأول خطة عملية للتعامل مع حادثة الانهيار، تتضمن الاعتماد على القوى البشرية المتخصصة والمُدرّبة بسبب صعوبة منطقة العمارة التي لا يتوفر فيها منافذ لدخول الآليات الثقيلة.



وثمّن كريشان عالياً جهود البحث والإنقاذ التي تبذلها مديرية الدفاع المدني وكوادرها وعلى مدار الساعة، مؤكداً بأن هذه الجهود ساهمت في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص.



وترحم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية على المتوفين في انهيار العمارة، وتمنى الشفاء العاجل للمرضى الذين يرقدون حالياً على أسرّة الشفاء.