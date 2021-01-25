الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 25-01-2021 11:42 م

كريشان يوضح سبب سحب قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إنه تم سحب قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب، لوجود تداخل بالصلاحيات بين مجالس المحافظات وبين المجالس البلدية، مبيناً أن هناك لجانا تدرس هذا القانون بالتوافق مع الجهات المعنية للوصول إلى تفاهمات حول القانون الجديد.
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جاء ذلك خلال ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية بالعمل الميداني، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلسا النواب والأعيان.


 




 

 


 

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