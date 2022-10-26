كشف أسباب ارتفاع أسعار الكوسا والخيار والبطاطا

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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أكد مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة، اليوم الأربعاء أن سبب ارتفاع أسعار الخيار والكوسا والبطاطا صعوبة عملية القطاف بسبب الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.وقال الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" الخيار والكوسا تتأثران بشكل كبير في فصل الشتاء بسبب التأخر في عمليات القطاف وبطأ النضج.وأضاف أن الطلب على البطاطا والبطاطا الحلوة يشهد ارتفاعا في الأجواء الباردة.وتعتبر هذه الأصناف ذات حساسية عالية ويصعب تخزينها وفي حال زيادة الإنتاجية ستعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.وبلغت أسعار البطاطا من 45 إلى 70 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش،والكوسا من 40 إلى 70 للكيلو الواحد في السوق المركزي.