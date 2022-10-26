الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

موسكو تنفي تشديد الرقابة على الأجانب في روسيا

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

الصفدي يلتقي وفدا من مجلس الاتحاد الأوروبي

أردنية العقبة تطلق مشروع تخضير لمسطحاتها

الأربعاء، 26-10-2022 12:47 م

كشف أسباب ارتفاع أسعار الكوسا والخيار والبطاطا

102022911537556138861


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة، اليوم الأربعاء أن سبب ارتفاع أسعار الخيار والكوسا والبطاطا صعوبة عملية القطاف بسبب الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.اضافة اعلان


وقال الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" الخيار والكوسا تتأثران بشكل كبير في فصل الشتاء بسبب التأخر في عمليات القطاف وبطأ النضج.

وأضاف أن الطلب على البطاطا والبطاطا الحلوة يشهد ارتفاعا في الأجواء الباردة.

وتعتبر هذه الأصناف ذات حساسية عالية ويصعب تخزينها وفي حال زيادة الإنتاجية ستعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وبلغت أسعار البطاطا من 45 إلى 70 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش،والكوسا من 40 إلى 70  للكيلو الواحد في السوق المركزي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202226172715987615159

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

1020222510222134876313

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

8202227201222853763027

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

www

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

920221719146542039214

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

1020222616502647331255

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

أخبار متعلقة
0L5A5730

مدير سوق الخضار: الاجواء الباردة رفعت الطلب على البطاطا

وزارة الزراعة

وزير الزراعة : طرح عطاء لإقامة 63 حفيرة وسدا و5 آلاف بئر تجميعي

www

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة نيوزيلندا

218842

إطلاق البوابة الإلكترونية لوسطاء السوق المركزي الأحد المقبل

620221393926298337811

1298 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

10202231906543684739

الأمانة: تنفيذ عطاءات لشبكات تصريف مياه الأمطار بتكلفة 1.7 مليون منذ بداية العام