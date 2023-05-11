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الخميس، 11-05-2023 03:49 م

كشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث العدسية

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الوكيل الإخباري - كشف مصدر طبي حالة المصابين بالحادث المروع الذي وقع أمس الأربعاء على طريق العدسية وذهب حصيلته 5 وفيات و13 إصابة.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل الإصابات الحرجة إلى مستشفيات مركزية وذلك لتقديم الرعاية الصحية التي تتناسب مع حالتهم الصحية، فيما تم نقل باقي الإصابات إلى مستشفى الشونة الجنوبية لتقديم الإسعافات الأولية والاطمئنان على الإصابات وحالتهم العامة متوسطة.

وأضاف أنه تم نقل 4 إصابات بعد وقوع الحادث إلى مستشفى خاص في العاصمة عمان.

وأشار المصدر إلى أن الإصابات بين الخفيفة والمتوسطة خرجت من المستشفى اليوم الخميس، أما الإصابات البالغة فما زالت قيد العلاج حتى الآن بمستشفيات العاصمة عمان.

وقالت مديرية الأمن العام أمس الأربعاء، إنه نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى.

 




 

 


 

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