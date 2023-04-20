محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الفطر المبارك

الوكيل الإخباري - أكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، أن محاكم التنفيذ الشرعية، ستفتح أبوابها لاستقبال المراجعين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لمعالجة الحالات الطارئة.

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وقال الربطة في بيان اليوم الخميس، إن دوام محاسبي التنفيذ سيكون في المكتب المخصص لدائرة قاضي القضاة لدى إدارة التنفيذ القضائي بمديرية الأمن العام، على مدار 24 ساعة وطيلة أيام العيد، وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 21 نيسان 2023 وحتى مساء يوم الاثنين الموافق 24 نيسان 2023.



وعمم الربطة على المحاكم الشرعية، ضرورة التسهيل على المراجعين، تقديراً لظروفهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة، علما أن الدائرة زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بهواتف أصحاب الفضيلة، ورؤساء التنفيذ المناوبين خلال عطلة العيد.