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الأحد، 09-04-2023 11:02 م

كفرنجة: بحث أوجه التعاون بين جمعيتي نساء من أجل العطاء ونسمة خير

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الوكيل الاخباري - بحث لقاء عقد، اليوم الأحد، في مقر جمعية نسمة خير الخيرية، بلواء كفرنجة، التعاون المشترك لإقامة الأنشطة بين جمعيتي نساء من أجل العطاء الخيرية ونسمة خير.

وقالت رئيسة جمعية نساء من أجل العطاء، موزة فريحات، إن الهدف من اللقاء هو التعريف بمشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي، مبينة أن اللقاء الميداني يأتي ضمن خطة وضعتها الجمعية لإجراء 6 زيارات للجمعيات في محافظة عجلون ولواء كفرنجة للتعريف بالمشروع بهدف التشبيك والتعاون المشترك بين الجمعية والجمعيات الأخرى لإقامة الأنشطة والبرامج التي تعمل على تعزيز دور المرأة بالمجتمع.

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