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الأربعاء، 23-08-2023 06:29 م

كلنا الأردن تنفذ برنامجا متكاملا بالمجالات الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - أطلقت هيئة شباب كلنا الاردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء، برنامجا تدريبيا متكاملا في مجالات صناعة المحتوى، وادارة منصات العمل الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني لفريق عمل محافظة المفرق.

وقال منسق الهيئة في المفرق اسلام الحوامدة، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى اكساب الشباب المعرفة وبناء قدراتهم ومهاراتهم العملية والنظرية والمعرفية، ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وزيادة قدرتهم على المنافسة وجاهزيتهم لسوق العمل والمجتمع، لافتا إلى أن الهيئة ترتبط بعلاقات شراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والرسمية والقطاع الخاص، وشاركت في برامج ودورات تدريبية.

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