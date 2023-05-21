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الأحد، 21-05-2023 03:49 م

كلية الدفاع الوطني تنفذ تمرين الأمن الوطني القيادة الواعدة

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الوكيل الإخباري - شارك نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الأحد، في كلية الدفاع الوطني فعاليات تمرين الأمن الوطني القيادة الواعدة، الذي تجريه الكلية في مجال التخطيط وإدارة الدولة كجزء من التأهيل الإداري والقيادي، بحضور آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه.

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ويهدف التمرين الذي يستمر لمدة أسبوعين إلى إعداد قيادات استراتيجية على مستوى الدولة للقطاعين العسكري والمدني والمشاركين من الأردن والدول الشقيقة والصديقة وفي ظل التطورات في البيئة الاستراتيجية بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، وتأهيل المشاركين في التمرين على منهجية التخطيط الاستراتيجي الوطني وأساليب إدارة الدولة بقطاعاتها وأجهزتها المختلفة في الأزمات الكبرى وعلى كافة مستويات التخطيط.


ويتضمن التمرين التعرف على قضايا الأمن الوطني ومتطلبات التعامل معها، والمنظومة الأردنية للأمن الوطني وآليات عملها، والتخطيط الاستراتيجي للمستوى الوطني، وتخطيط السياسات والاستراتيجيات، والتخطيط العملياتي والتعبوي وقيادة التشكيلات الميدانية وفقاً لعقيدة العدو القتالية.


تشارك كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية في فعاليات التمرين على المستوى العملياتي بهدف دمج مستويات التخطيط المختلفة (السياسي الوطني والاستراتيجي التخصصي والفني العملياتي).

 




 

 


 

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