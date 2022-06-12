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الأحد، 12-06-2022 04:00 م

كهرباء إربد تحذر من تطبيق مزيف

IrbedElectricity


الوكيل الإخباري -  أعلنت شركة كهرباء إربد عن قيام وحدة الأمن السيبراني التابع لها باكتشاف وجود تطبيق موبايل يحمل اسم وشعار " شركة كهرباء اربد " " irbid electricity " على " Google play store " مزيف وغير صحيح، مما يعطي انطباع للمستخدم بأنه يخص شركة كهرباء اربد.اضافة اعلان


وحذرت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، من التعامل مع هذا التطبيق المزور والمضلل، ولا سيما أنه يتضمن معلومات تخص الشركة و يدعي انتسابه للشركة ما يشكل احتيالا وتغريراً بالمشتركين لتحميل هذا التطبيق لغايات اختراق الأجهزة والسيطرة على كافة المعلومات والبيانات الخاصة.

وأضافت الشركة أن تطبيقها يحمل العنوان "كهرباء اربد" وهو التطبيق الرسمي والوحيد المصرح بإستخدامه من قبل الشركة.

وتؤكد الشركة اخلاء مسؤوليتها كاملة من التعامل أو استخدام مثل هذه التطبيقات مع احتفاظها بحقها القانوني لملاحقة كل من كان له علاقة بمثل هذه التطبيقات.

 




 

 


 

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