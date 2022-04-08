كهرباء إربد تفتتح مكتب خدمات بمدينة الحسن الرياضية

الوكيل الإخباري - افتتح محافظ إربد رضوان العتوم بحضور مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي مساء اليوم الجمعة، مكتب خدمات لشركة كهرباء إربد بمدينة الحسن الرياضية.

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وقال التميمي إن افتتاح المكتب جاء لتوفير الخدمات لمرتادي مهرجان ليالي رمضان الذي يؤم مدينة الحسن يوميا.



وأشار إلى أن المكتب سيوفر الخدمة للمواطنين الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إضافة إلى تقديم خدمة دفع فواتير الكهرباء، لافتا إلى أن المكتب تم رفده بكوادر وأجهزة حاسوبية مربوطة مع الشركة مباشرة.



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