الجمعة 08-04-2022
الوكيل الاخباري

شهداء الأقصى تعلن عن عملية مركز الإعصار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: سنعمل على إنهاء الحرب

الأرصاد تُحذر من طقس السبت: ضباب وانخفاض على الحرارة

كيف تتعامل مع حوادث تسرب الغاز في المنزل؟

مصدر حكومي يوضح حقيقة صرف 56 دينار لكل طفل

ما حكم وضع لاصق يمنع الشعور بالجوع أو للإقلاع عن التدخين أثناء الصيام؟

ما هو المرض المبيح للفطر في رمضان؟

ارتفاع عدد القتلى في عملية تل أبيب إلى ثلاثة

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار بورصة عمان في أسبوع

تفاصيل الوصول إلى منفذ عملية تل أبيب ومعلومات تنشر لأول مرة

الجمعة، 08-04-2022 11:31 م

كهرباء إربد تفتتح مكتب خدمات بمدينة الحسن الرياضية

640


الوكيل الإخباري - افتتح محافظ إربد رضوان العتوم بحضور مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي مساء اليوم الجمعة، مكتب خدمات لشركة كهرباء إربد بمدينة الحسن الرياضية.

اضافة اعلان


وقال التميمي إن افتتاح المكتب جاء لتوفير الخدمات لمرتادي مهرجان ليالي رمضان الذي يؤم مدينة الحسن يوميا.


وأشار إلى أن المكتب سيوفر الخدمة للمواطنين الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إضافة إلى تقديم خدمة دفع فواتير الكهرباء، لافتا إلى أن المكتب تم رفده بكوادر وأجهزة حاسوبية مربوطة مع الشركة مباشرة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202219124123532287691

الأرصاد تُحذر من طقس السبت: ضباب وانخفاض على الحرارة

64

كيف تتعامل مع حوادث تسرب الغاز في المنزل؟

WhatsApp-Image-2022-04-08-at-21.57.22

مهرجان ليالي رمضان يواصل فعالياته في إربد

الجرائم-الإلكترونية

الأمن يحذر من روابط تدعي أنها منصات لدعم للفقراء

320221817158983583646

مصدر حكومي يوضح حقيقة صرف 56 دينار لكل طفل

EW

ما حكم وضع لاصق يمنع الشعور بالجوع أو للإقلاع عن التدخين أثناء الصيام؟

أخبار متعلقة
main_image6248d507d385d

انطلاق مهرجان ليالي رمضان في إربد

imgid498880

مدعي عام إربد يوقف شخصا أسبوعا لاعتدائه على قاض

main_image5e7f961889330

إربد: حوارية تناقش دور الإعلام في السلم المجتمعي

1202128101636890815071

الأمن يضبط شخص حاول الاعتداء على قاضي محكمة صلح الوسطية في اربد

M63A2109 - Copy

الامطار الاخيرة تُعدّل الموسم المطري

WhatsApp Image 2022-03-11 at 7.47.45 PM (1)

آرمة تغلق نفق مدينة الحسن وكهرباء إربد تتعامل مع سقوط عمود إنارة - صور