كوادر القطاع الصحي تتعهد بتحسين جودة الخدمات المقدمة

الوكيل الاخباري - قامت وزارة الصحة من خلال مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة، اليوم الخميس، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، بتنفيذ مبادرات صحية، ضمن مبادرة يوم التغيير والذي يأتي هذا العام تحت شعار "لسلامتك وسلامتي... يلا نغيّر"، بهدف تحفيز العاملين لتحسين جودة الخدمات المقدمة تحت عنوان "يوم التغيير الثامن".



ودعت الوزارة الإداريين ومقدمي الخدمة تقديم تعهدات من شأنها المساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، وذلك من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية والدخول على بوابة "يوم التغيير" وتعبئة نموذج التعهد الخاص بالأفراد او المؤسسات.

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