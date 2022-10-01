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السبت، 01-10-2022 09:17 ص

لأول مره في الأردن.. ترميم ساق لفتاة بطريقه مبتكرة في الخدمات الطبية

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الوكيل الاخباري- أجرى فريق طبي متخصص من دائرة العظام برئاسة أخصائي أول جراحة العظام  المقدم الطبيب بسام الحراحشة عملية نوعية وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة تم فيها ترميم قدم فتاة تبلغ من العمر ١٩ عام بعد إصابتها بإلتهاب مستعصي في عظام القدم والكاحل بعد استنفاذ كل الطرق التقليدية في علاجها .

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وقال المقدم الطبيب الحراحشة ان الفتاة راجعت عيادة العظام وعند التشخيص تبين وجود إلتهاب شديد في عظام الكعب والكاحل ،فتقرر بعد ذلك تحويل الفتاة إلى عيادة ترميم الأطراف لعلاجها بطريقه مبتكرة  دون الحاجة إلى بتر القدم .


وبين المقدم الطبيب الحراحشة ان العملية اجريت على مرحلتين الأولى تم خلالها استئصال الأجزاء المصابة والمرحلة الثانية تم ترميم عظام  القدم والكاحل عن طريق عظام  الساق السليمة وتحويل جزء من عظام الساق لتحل مكان الجزء المستأصل من القدم مع إعادة تشكيلها بشكل ينسجم مع شكل القدم ويستطيع المشي عليها.


 




 

 


 

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