لجنة الأوبئة تدعو إلى إجراءات احترازية لمنع دخول المتحور الجديد

الوكيل الاخباري-

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الجمعة ، إنّها لا تمنع وصول المتحور الجديد لفيروس كورونا المكتشف في جنوب إفريقيا.ودعا حجاوي ، إجراءات إجراءات احترازية "شديدة" منع دخول المتحور الجديد + بي .1.1.529+ ، ومكافحة انتشاره في الأردن ودول العالم."الأنباء تشير بوجود طفرة جديدة ، الصحة ترصد مواصفات السلالة الجديدة".وأضاف، ل " المملكة "، أنه يوجد رصد وبائي قوي في الأردن، ولكن على الجميع الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا . وطالما تلقي اللقاح "قليل" الانتشار الوبائي سيزيد.المعلومات للآن حسب حجاوي ، أنه سُجل 77 ضرر في دول إفريقية بالمتحور الجديد منذ إعلان اكتشافه.، معلومات دقيقة حول المتحور الجديد للآن ، حيث لا أحد يعلم انتشارها.ولفت ، إلى ظهور المتحور الجديد + بي .1.1.529+ تصبح الخامسة الرئيسية.