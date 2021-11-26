الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 03:56 م

لجنة الأوبئة تدعو إلى إجراءات احترازية لمنع دخول المتحور الجديد

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الوكيل الاخباري- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الجمعة ، إنّها لا تمنع وصول المتحور الجديد لفيروس كورونا المكتشف في جنوب إفريقيا.اضافة اعلان


ودعا حجاوي ، إجراءات إجراءات احترازية "شديدة" منع دخول المتحور الجديد + بي .1.1.529+ ، ومكافحة انتشاره في الأردن ودول العالم.

"الأنباء تشير بوجود طفرة جديدة ، الصحة ترصد مواصفات السلالة الجديدة".

وأضاف، ل " المملكة "، أنه يوجد رصد وبائي قوي في الأردن، ولكن على الجميع الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا . وطالما تلقي اللقاح "قليل" الانتشار الوبائي سيزيد.

المعلومات للآن حسب حجاوي ، أنه سُجل 77 ضرر في دول إفريقية بالمتحور الجديد منذ إعلان اكتشافه.

، معلومات دقيقة حول المتحور الجديد للآن ، حيث لا أحد يعلم انتشارها.

ولفت ، إلى ظهور المتحور الجديد + بي .1.1.529+ تصبح الخامسة الرئيسية.

 




 

 


 

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