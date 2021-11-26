لجنة الأوبئة تدعو إلى إجراءات احترازية لمنع دخول المتحور الجديد

الوكيل الاخباري-
قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الجمعة ، إنّها لا تمنع وصول المتحور الجديد لفيروس كورونا المكتشف في جنوب إفريقيا.اضافة اعلان
ودعا حجاوي ، إجراءات إجراءات احترازية "شديدة" منع دخول المتحور الجديد + بي .1.1.529+ ، ومكافحة انتشاره في الأردن ودول العالم.
"الأنباء تشير بوجود طفرة جديدة ، الصحة ترصد مواصفات السلالة الجديدة".
وأضاف، ل " المملكة "، أنه يوجد رصد وبائي قوي في الأردن، ولكن على الجميع الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا . وطالما تلقي اللقاح "قليل" الانتشار الوبائي سيزيد.
المعلومات للآن حسب حجاوي ، أنه سُجل 77 ضرر في دول إفريقية بالمتحور الجديد منذ إعلان اكتشافه.
، معلومات دقيقة حول المتحور الجديد للآن ، حيث لا أحد يعلم انتشارها.
ولفت ، إلى ظهور المتحور الجديد + بي .1.1.529+ تصبح الخامسة الرئيسية.