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لجنة الأوبئة لـ الوكيل: نسبة اشغال المستشفيات ضمن المعدلات الطبيعية

الأحد، 31-10-2021 01:04 م

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: نسبة اشغال المستشفيات ضمن المعدلات الطبيعية

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن نسبة الاشغال في المستشفيات وصلت إلى 28% وهي ضمن المتوسط.

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وقال حجاوي بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن نسبة الاشغال في المستشفيات ضمن المعدلات الطبيعية وفي الحد الأدنى التي يمكن احتوائها.

 

وأضاف أن الخطط الحكومية الفاعلة تستمر في فتح القطاعات والمدارس وذلك لأن المؤشرات ايجابية مثل رفع معدلات التطعيم والالتزام بالبروتوكولات الصحية ونسبة اشغال المستشفيات وغيرها.

 

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