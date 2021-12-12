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الأحد، 12-12-2021 07:46 م

لجنة الاوبئة : الاجراءات يجب أن تكون حاسمة ولا تحتاج لعواطف

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الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي ان الاجراءات يجب أن تكون حاسمة ولا تحتاج لعواطف، وتعلمنا دروس من الموجات السابقة، والكشف المبكر عن الاصابات وتتبعها وارد، ويتم حالياً فحص المخالطين للمصاب بمتحور أوميكرون.

وشدد على أنه يأمل بأن يكون الأسبوع الحالي ذروة الموجة، أو يكون الأسبوع السابق هو ذروة الموجة الثالثة.

ولفت إلى أن الاختلاط في المدارس قل خلال الفترة الحالية ما أدى لانخفاضها لتصل إلى 16% الأحد، معرباً عن أمله بنزول الأرقام خلال العطلة ما بين الفصلين وانخفاض حدة الموجة.

وأشار إلى أن المناعة المجتمعية أصبحت مصطلح صعب الوصول إليه، فاللقاح بعد 6 شهور من الجرعة الثانية تقل المناعة وقررت أغلب الدول منح المواطنين الجرعة الثالثة، وهناك حاجة لتطعيم أكبر عدد ممكن ليكون هناك تنظيم للمناعة المجتمعية لتكون في أقل خسائر.

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