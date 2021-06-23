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الأربعاء، 23-06-2021 05:35 م

لجنة الاوبئة : المرحلة القادمة حاسمة

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الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، ان الاشهر المقبلة حاسمة لاستقرار الوضع الوبائي وعودة الانفتاح والحياة الطبيعية اذا لم يكن هناك زيادة في الطفرات التي يعلن عنها، مشيرا إلى أهمية المطعوم في مواجهة المتحورات.اضافة اعلان


وقال حجاوي في تصريحات صحفية إن الوزارة تمكنت من تطعيم (97) ألف مواطن يوم أمس، وهو رقم لم نصله طيلة الاشهر الماضية، فيما يبلغ عدد المسجلين على المنصة نحو (3.2) مليون شخص، تم تطعيم (3.12) مليون جرعة، منها مليون جرعة ثانية.

وأشار إلى أن الأردن يُصنّف الآن من بين (30) دولة منخفضة الخطورة، خاصة بعد استقرار أعداد الاصابات لمدة (6) أسابيع، وزيادة أعداد الذين تلقوا التطعيم.

 




 

 


 

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