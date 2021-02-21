لجنة الاوبئة : خيار الحظر مطروح دوماً

الوكيل الاخباري –

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة إن اجتماعا للجنة لا يزال منعقدا، ناقش الوضع الوبائي فقط دون أن يتطرق لإجراءات الفتح والإغلاق.وأضاف محافظة في حديث للتلفزيون الأردني، أن وزير الصحة انضم للاجتماع بعد أن كان في لقاء بدار رئاسة الوزراء، لافتا إلى أن اللجنة استعرضت الوضع الوبائي وأسباب الزيادة في عدد الحالات وإيجابية الفحوصات.وتابع محافظة أن اللجنة ستناقش موضوع الإجراءات والتوصيات المتعلقة بها، بعد حدوث هذا الارتفاع في الإصابات.وبين أن هذه الزيادة في عدد الحالات بدأت منذ 3 أسابيع واستمرت في نسب ثابتة باستثناء اليوم، مشيرا إلى ضرورة مراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة مع انتشار السلالة الجديدة والذي يتطلب التزاما أكثر.وشدد على أن عدد الحالات التي أدخلت المستشفيات لا تزال ثابتة بحدود 4% من مجموع الحالات، والوفيات لم تزد، وهذا يدل على أن الانتشار لم يرافقه زيادة في شدة المرض.ونوه محافظة بأن موضوع الحظر مطروح للنقاش دوماً، مؤكداً على أن الوضع الوبائي يستحق الاهتمام والنظر له بجدية دون حذر أو هلع، حيث إن طاقتنا الاستيعابية في المستشفيات ونسب الإشغال ودخولها مطمئنة بالرغم من ذلك.