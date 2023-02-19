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لجنة العمل النيابية تُلغي مُقترح يخفض اشتراكات الضمان للشباب

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الأحد، 19-02-2023 01:54 م

لجنة العمل النيابية تُلغي مُقترح يخفض اشتراكات الضمان للشباب

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الوكيل الإخباري - خاص - كشف مصدر مطلع أن لجنة العمل النيابية ألغت مقترحاً حكومياً يتعلق بتخفيض اشتراكات الضمان للشباب الذين يلتحقون بالعمل قبل اكمال سن الـ 30 عاماً مقابل عدم شمولهم بتأمين الشيخوخة. 

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وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إنه وبهذا الإلغاء سيتم شمول الشباب بكافة التأمينات بما في ذلك تأمين الشيخوخة ولن يتم خفض الاشتراكات عنهم .


وبذلك تم إلغاء التعديلات المقترحة على المادة (59) من مشروع قانون معدل الضمان الاجتماعي الذي يُناقش بمجلس النواب والذي كان يسمح لمنشآت القطاع الخاص، بتخفيض الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، للذين لم يكملوا الـ30 عاما، ولم يسبق لهم الشمول بأحكام القانون.


ويأتي إلغاء التعديل نتيجة التداعيات السلبية التي قد تحدث لفئة الشباب، وبرغم أن الهدف من التعديل، تشجيع القطاع الخاص على توظيف الشباب وإشراكهم بالضمان الاجتماعي، من خلال تخفيض اشتراك الضمان على الشركات إلا أن هذا التعديل قد يضر بمصلحة الشباب .


وكان تعديل المادة المطروح بمشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي قبل رفضها، تنص على منح الشركات التي تشغل الشباب من هم اقل من 30 عاماً بتخفيض نسب اشتراكهم بالضمان بنسبة 50% ليصبح 5.5% بدلاً من 11 % مقابل عدم شمولهم بتأمين الشيخوخة ، ولكن تم الغاء هذا التعديل من قبل اللجنة نتيجة لما اعتبرته تداعيات سلبية ستلحق بهذه الفئة باشتراكاتهم بالضمان وتأمين الشيخوخة .

 




 

 


 

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