الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 01:27 م

مدير عام الضمان يحدد الفئات التي سيخفض عنها نسبة الاشتراكات الشهرية

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة إن تخفيض نسب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي جاءت للفئة العمرية من سن 23 إلى 30 عاما.

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وأضاف خلال مناقشة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مناقشة معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، اليوم الثلاثاء، أن التعديل جاء لتشجيع سوق العمل وتوظيف الشباب والدخل لسوق العمل، حيث أن هذه الآلية مجربة في العديد من الدول حول العالم واثبتت نجاحها.


وناقشت اللجنة في اجتماعها التعديلات المتعلقة في تخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل والذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.



 




 

 


 

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