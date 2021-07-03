لجنة وزارية ستقدم تقريراً مفصلاً للخصاونة عن حال القطاعات كافة ومعالجة مشاكلها

الوكيل الإخباري -

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، السبت، أن لجنة وزارية ستقدم تقريرا مفصلا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، عن "حال القطاعات كافة ومعالجة القضايا التي تواجهها".وأضاف كريشان خلال زيارته برفقة فريق عمل حكومي إلى مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية، ومدينة الموقر الصناعية في منطقتي سحاب والموقر، أنه "لقطع دابر الرشوة ومحاربتها أدعو كل مستثمر تواجهه هذه المشكلة اللجوء مباشرة إلى النَّائب العام، وسيتم التعامل معها بكل حزم؛ فنحن في دولة مؤسسات وقانون".وتأتي الزيارة بهدف متابعة أداء المناطق التنموية والحرة، والاطلاع من كثب على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين فيها، وفق الحكومة.وقال مدير مدينة الموقر الصناعية، موسى الجبور، لـ "المملكة"، إن "أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين ... الطاقة والمحروقات، ونأمل من الحوارات التي ستتم أن تنتج عنها قرارات تساهم في مساعدة المستثمرين"."مشاريع الطاقة من حيث النقل والمحروقات والكهرباء كلفتها عالية جدا على المستثمرين"، وفق الجبور.ويعمل في مدينة الموقر الصناعية نحو 7 آلاف عامل أغلبهم من أبناء المناطق المجاورة، وهناك نحو 70 استثمارا في مدينة الموقر الصناعية، ونحو 68 شركة عاملة، بحسب الجبور.