لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟

الوكيل الإخباري - بالتزامن مع قرار مدعي عام الجنايات الكبرى باسناد تهمة الشروع بالقتل لسائق مركبة قام بدهس رجل أمن عام أثناء أداء وظيفته الرسمية في منطقة صويلح ما أدى لوفاته، وفر من موقع الحادث، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة وتداولوا صور رجل الأمن الرقيب موسى المصري وترحموا عليه، فيما طالبوا بتحقيق أقصى العقوبات بحق الجاني.

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ووفق التفاصيل الواردة عن الرقيب موسى المصري فإنه يبلغ 35 عاما ويقطن في منطقة أم العمد بلواء الجيزة.

كما لديه 5 أبناء (3 بنات وطفلين أكبرهم 5 سنوات وأصغرهم 9 أشهر،).

وكان الرقيب موسى المصري قد طلب من سائق احدى المركبات التوقف خلال الواجب الرسمي لدورية النجدة في منطقة صويلح في 10 تموز 2023، إلا أن السائق رفض الامتثال لطلبه وقام بدهسه والفرار من مكان الحادث، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه لاحقا.