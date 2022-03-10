لقاء علمي في اليرموك عن إعداد وتقييم الخطط الدراسية الطبية

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الطب في جامعة اليرموك اليوم الخميس ، لقاء علمياً حول "إعداد وتقييم الخطط الدراسية الطبية بما يتلاءم ويتّسق مع مخرجات وأهداف التعلم والبرامج الأكاديمية " ، تحدثت فيه رئيس قسم التعليم الطبي في كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، نائب رئيس الجمعية السعودية للتعليم الطبي الدكتورة منى الشيخ.



واكد رئيس الجامعة الدكتور اسلام مسّاد، اهمية اللقاء من ناحية عرض الخبرات المتميزة في مجال إعداد الخطط الدراسية الطبية، وتنسيق وتنظيم الامتحانات في المرحلتين الأساسية والسريرية لتضاهي المستويات العالمية وتكون بمعايير دولية ومستويات عادلة للطلاب.

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