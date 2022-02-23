جامعة اليرموك: تقديم قروض و مساعدات بقيمة 155 ألف دينار

الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد أن الدور الإنساني للجامعة هو جزء رئيس من عمل الجامعة، وأن الجامعة لن تتوانى عن تقديم كل مساعدة ممكنة ومد يد العون لطلبتها الذين يواجهون ظروفا مادية صعبة تحول دون قدرتهم على مواصلة دراستهم بيسر وسهولة، وذلك من خلال منحهم القروض والمساعدات المادية التي يستحقونها.

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وأكد خلال ترؤسه اجتماعي لجنتي صندوق الطلبة وصندوق التبرعات في الجامعة، على أهمية استمرار عمل هذين الصندوقين ودعمهما، بما ينعكس إيجابا على زيادة عدد الطلبة المستفيدين من خدماتهما في كل فصل دراسي، وذلك في ظل تزايد عدد طلبة الجامعة وزيادة عدد الطلبة الذين يتقدمون للحصول على القروض والمنح المقدمة من خلالهما.



بدوره، قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد خلف ذيابات، إن اللجنتين بذلتا جهودا كبيرة في سبيل منح القروض والمنح الدراسية لمستحقيها من الطلبة المتقدمين، وحرصتا على ترجمة الدور الإنساني والمجتمعي للجامعة من خلال تقديم عدد كبير من القروض الجامعية وبشكل استثنائي لهذا الفصل الدراسي نظرا للارتفاع الكبير في عدد الطلبة الذين تقدموا للحصول على القروض والمنح التي تقدمها الجامعة.



وخلال الاجتماع، قررت لجنة صندوق الطلبة منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض من صندوق الطلبة وانطبقت عليهم شروط منح هذه القروض وعددهم (672) طالبا وطالبة، قروضا مالية تعادل رسوم ٩ ساعات دراسية من الساعات التي سجلها الطالب للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022 ، وبلغت قيمة القروض المقدمة 142677 دينار.



كما قررت لجنة إدارة صندوق التبرعات، منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدات مالية وانطبقت عليهم الشروط وعددهم (53) طالبا وطالبة مساعدات مالية تعادل رسوم ٩ ساعات الدراسية معتمدة من الساعات التي سجلها للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022 ، وبلغت قيمة المساعدات 960 12 دينار.



ويذكر أن رئيس الجامعة هو من يترأس كل من لجنتي إدارة صندوق الطلبة وصندوق التبرعات، وتضم اللجنتين في عضويتهما كل من عميد شؤون الطلبة، ومدير دائرة القبول والتسجيل، ومدير الدائرة المالية، ومدير دائرة الخدمات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة، كما تضم لجنة صندوق التبرعات عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، فيما تضم لجنة صندوق الطلبة في عضويتها كذلك الدكتور سيف ناصر عثامنة من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.