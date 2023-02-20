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الإثنين، 20-02-2023 05:13 م

لقاء يناقش تحديات المستثمرين والقطاع الصناعي بالعقبة

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام دائرة الجمارك العامة، اللواء جلال القضاة، حرص الدائرة على تسهيل أعمال المستثمرين والقطاع الصناعي، ومعالجة جميع القضايا والتحديات والمعوقات التي تواجههم في منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والمملكة بشكل عام.

وأضاف القضاة خلال اللقاء اليوم الاثنين، الذي رعاه مفوض الاقتصاد نائب رئيس مجلس مفوضي السلطة حمزة الحاج حسن، وحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوضي السلطة وممثلي الشركات العاملة في المنطقة، أن الدائرة تتعاون مع جميع المؤسسات والوزارات المعنية بالتخليص على البضائع والاستيراد والتصدير للتسهيل على المستثمرين والتجار وديمومة أعمالهم، وتوفير الوقت والجهد لإنهاء معاملاتهم اليومية.

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