نفي زيادة الجمارك على بضائع المسافرين 5 %

الوكيل الاخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع التي ترد بحوزة المسافرين بنسبة 5% وإن الرسوم المتعلقة بالبضائع الواردة بحوزة المسافرين باقية كما هي دون أي زيادة رسوم



وبهذا الصدد فإن دائرة الجمارك تؤكّد حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها المساعدة في تخفيف الأعباء على المواطنين، وفي الوقت ذاته تهيب المواطنين بضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرئيسة .

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