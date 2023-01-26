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الخميس، 26-01-2023 08:14 م

الجمارك الأردنية تحتفل بيوم الجمارك العالمي

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الوكيل الاخباري - احتفلت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الخميس، بيوم الجمارك العالمي الذي يصادف في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني من كل عام.

وأكّد مدير عام الجمارك، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، تبني دائرة الجمارك الأردنية شعار المنظمة لعام 2023 تحت عنوان: "تنشئة الجيل القادم: تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك" من خلال خلق بيئة عمل محفزة وتوفير فرص التعلم والتطور لمنتسبي الدائرة، وتعزيز الشعور بالفخر المهني كونهم جزءًا من هذه المؤسسة والمجتمع الجمركي العالمي، مقدّرًا جهودهم المتميزة لتحقيق رؤية وأهداف الدائرة.

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