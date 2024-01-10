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الأربعاء، 10-01-2024 01:00 م

للتعامل مع المنخفض الجوي .. أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة، اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء، للتعامل مع كتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي يؤثر على الأردن، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

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وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمّان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيا المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).


ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


كما دعت إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


وتهيب أمانة عمّان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


 




 

 


 

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