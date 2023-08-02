الأربعاء 02-08-2023
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الأربعاء، 02-08-2023 10:19 م

ليلة فلسطينية مصرية على المسرح الشمالي في جرش وسط تفاعل جماهيري كبير

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الوكيل الإخباري- أحيا الفنان المصري هاني شاكر، الأربعاء، حفلا طربيا وسط تفاعل جماهيري كبير على المسرح الشمالي، ثاني أكبر المسارح في الموقع الأثري في جرش، بحضور قرابة 3 آلاف شخص، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش.اضافة اعلان


وقدم شاكر، "أمير الغناء العربي" باقة من الأغاني من الساعة 9:30 مساء ولغاية الساعة العاشرة والنصف، أغاني طربية ترافقه فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وبدأ أغانيه بأغنية "بحبك يا غالي" و"شاور وأنا ملك ايديك" وأغنية "أمرك" ومجموعة أغاني طربية تفاعل معها الحضور.

وقدمت الجوقة الفلسطينية وصلة غنائية من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة التاسعة مساء "الروزنا" وأغنية "أم الشلبية و"مرسول الحب" و"أهجر قصرك".

وعبر مسؤول فرقة الجوقة الفلسطينية عن "سعادته" بمشاركة الجوقة بمهرجان جرش في دورته الـ 37، معبر عن أمله في أن تكون الجوقة "استطاعت من خلال الرقصات الشعبية والدبكات التراثية الفلسطينية إسعاد الحضور".

 




 

 


 

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