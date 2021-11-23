مأدبا: إنشاء بركة لتجميع 4 آلاف م3 من المياه

الوكيل الإخباري- كشف المدير التنفيذي لمدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني التابعة لوزارة الشباب، إبراهيم الشخانبة أن المدينة بدأت العمل بإنشاء بركة لتوفير نحو أربعة آلاف متر مكعب من المياه بالموسم الصيفي، من خلال إعادة تدوير مياه المسابح وتجميع مياه الأمطار في محافظة مأدبا.



وأضاف الشخانبة أن فكرة البركة جاءت ضمن مسؤولية المدينة الرسمية والاجتماعية، للحفاظ على الموارد الطبيعية، في ظل ما يعانيه الوطن من شح في الموارد المائية وتراجع الموسم المطري.



وبين أن البركة ستوفر مياها لري الأشجار لتأمين متنزه بيئي طبيعي لأبناء محافظة مأدبا، على مساحة مئة دونم تم البدء بزراعتها بالأشجار، مؤكدا أنه تم تصميم البركة لتكون نموذجية، وفق أعلى المواصفات للحفاظ على البيئة والسلامة والعامة. وتأتي الفكرة الإبداعية في مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب في مأدبا، ضمن مشروعات إبداعية فريدة من نوعها، تعكف المدينة على تنفيذها من بينها مشروع الطاقة الشمسية، وبرنامج الريادة في الرياضة لتشغيل خريجي كليات الرياضة، وإنشاء فندق بيئي صحي يوفر 40 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء المسبح الشتوي المغلق والنادي الصحي المتكامل.



تقع مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب إلى الجنوب من مدينة مأدبا على الطريــق الملوكي وتبعد عــن مركز المدينة سبعة كيلومترات ومقامة على قطعة أرض مساحتها (137.382) متراًمربعاً بمرافقهـــــــا الرياضية المختلفة.

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