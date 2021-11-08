مأدبا: مشروع تدريبي يستهدف 40 سيدة

الوكيل الاخباري- بدأت في مركز تنمية المجتمع المحلي جنوب مأدبا، بتنفيذ مشروع "الواحات لتمكين المرأة والفتاة" الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

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وقالت مديرة المركز حربية القطيش، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المشروع الذي ينفذ لأول مرة في المركز، يقدم برنامجا تدريبيا يستهدف 40 سيدة من سيدات المجتمع المحلي، وذلك لتمكينهن اقتصاديا ونفسيا.



واوضحت ان المشروع يدرب 30 من الفتيات والسيدات على مهنتي الخياطة والتجميل لمدة ستة أشهر، فيما يتم توفير 10 فرص عمل خلال فترة تنفيذ المشروع من مدربات ومساعدات إداريات ومعلمات رياض أطفال ومستخدمات إداريات.



واضافت ان المشروع الذي سيشمل عدة مناطق بالمنطقة يركز على السيدات ذات الأوضاع الخاصة كالأرامل والأيتام والمطلقات والأشد فقرا.



وبينت مديرة المركز، انه سيتم اختيار المتدربات والفريق الفني وفق أسس وشروط محددة، فيما سيتم تقسيمهن الى قسمين، تنفيذا لأوامر الدفاع للوقاية من جائحة كورونا، وذلك في قاعات المركز نفسه.

