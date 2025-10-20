طائرة تنحرف عن مدرج مطار سانت بطرسبرغ أثناء هبوطها اضطراريا

وذكرت الوكالة أن جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 162 شخصا الذين كانوا موجودين في الطائرة التي كانت متّجهة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بخير.
وأوقف مطار بولكوفو، وهو أحد أكثر مطارات روسيا ازدحاما، رحلاته لفترة وجيزة بسبب الحادث، قبل استئناف عملياته صباح الاثنين.
