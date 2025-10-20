الإثنين 2025-10-20 09:55 ص
 

طائرة تنحرف عن مدرج مطار سانت بطرسبرغ أثناء هبوطها اضطراريا

نافذة طائرة
نافذة طائرة
 
الإثنين، 20-10-2025 08:08 ص
الوكيل الإخباري-   انحرفت طائرة من طراز إيرباص إيه 320 عن المدرج في مطار سان بطرسبرغ الرئيسي في ساعة مبكرة صباح الاثنين، أثناء قيامها بهبوط اضطراري بسبب عطل في جهاز الهبوط، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة أن جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 162 شخصا الذين كانوا موجودين في الطائرة التي كانت متّجهة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بخير.

وأوقف مطار بولكوفو، وهو أحد أكثر مطارات روسيا ازدحاما، رحلاته لفترة وجيزة بسبب الحادث، قبل استئناف عملياته صباح الاثنين.
 
 
