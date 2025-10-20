الإثنين 2025-10-20 09:54 ص
 

رئيس وزراء أستراليا يلتقي ترامب بواشنطن الاثنين

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
 
الإثنين، 20-10-2025 07:50 ص
الوكيل الإخباري-   يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين في واشنطن، حيث سيروج للمعادن الحيوية الوفيرة التي تملكها بلاده كوسيلة لتخفيف قبضة الصين على الإمدادات العالمية.اضافة اعلان


وتملك أستراليا احتياطات كبيرة من الليثيوم والكوبالت والمنغنيز وحتى المعادن النادرة التي تستخدم في منتجات حيوية مثل أشباه الموصلات والمعدات العسكرية والمركبات الكهربائية وطواحين الهواء.

وفي الوقت الراهن، تسيطر الصين على هذه السوق وبالتالي تُتَّهم باستغلال مكانتها للضغط على شركائها التجاريين، ما يثير قلق الولايات المتحدة.

في تشرين الأول، هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين ردا على خفضها صادراتها من المعادن النادرة، لكنه خفف من حدة خطابه في وقت لاحق واتفق الجانبان على إجراء مفاوضات تجارية جديدة.
 
 
