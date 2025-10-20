رئيس وزراء أستراليا يلتقي ترامب بواشنطن الاثنين

وتملك أستراليا احتياطات كبيرة من الليثيوم والكوبالت والمنغنيز وحتى المعادن النادرة التي تستخدم في منتجات حيوية مثل أشباه الموصلات والمعدات العسكرية والمركبات الكهربائية وطواحين الهواء.
وفي الوقت الراهن، تسيطر الصين على هذه السوق وبالتالي تُتَّهم باستغلال مكانتها للضغط على شركائها التجاريين، ما يثير قلق الولايات المتحدة.
في تشرين الأول، هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين ردا على خفضها صادراتها من المعادن النادرة، لكنه خفف من حدة خطابه في وقت لاحق واتفق الجانبان على إجراء مفاوضات تجارية جديدة.
