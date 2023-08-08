الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

تخفيض رأسمال شركة توليد الكهرباء المركزية بمقدار 27 مليون دينار

أمر ملكي سعودي بشأن الشيخ السديس

تعاني من الدوار عند الوقوف؟.. إليك السبب

انخفاض الإسترليني أمام الدولار

إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان

اجتماع في الرصيفة يبحث الواقع المروري

الارصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس الاربعاء

2838 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

رئيس الوزراء السلوفيني يقدر الأضرار الناجمة عن الفيضانات في البلاد بمليارات اليوروهات

الثلاثاء، 08-08-2023 06:09 م

مؤسسة التدريب المهني تنظم حوارية في جامعة الحسين بن طلال

e


الوكيل الاخباري - عقدت مؤسسة لا المهني، جلسة حوارية في جامعة الحسين بن طلال؛ بهدف الوقوف على احتياجات محافظة معان.

وبحسب بيان صحفي للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، قال رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، إن الأساس في إحداث التنمية، هو التشارك البناء بين القطاعين العام والخاص، والجامعات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل المشترك لبناء رؤية تنموية قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لسد احتياجات سوق العمل بالأيدي الماهرة، إلى جانب أهمية إصلاح التعليم، وتعزيز خطة وزارة التربية في التوجه للتعليم المهني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202312125339651268618

تخفيض رأسمال شركة توليد الكهرباء المركزية بمقدار 27 مليون دينار

rrr

إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان

410823_10_1691504039

اجتماع في الرصيفة يبحث الواقع المروري

476326

2838 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

gggg

مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

ggggg

جدارية على الطريق الصحراوي بالحسا تجسّد الحياة البدوية

أخبار متعلقة
الطفيلة

الطفيلة: بدء مقابلات المتقدمين لبرنامج تأهيل العاملين في السياحة

12202127143256109380275

تعميم هام على جميع موظفي وزارة التربية