مؤسسة التدريب المهني تنظم حوارية في جامعة الحسين بن طلال

الوكيل الاخباري - عقدت مؤسسة لا المهني، جلسة حوارية في جامعة الحسين بن طلال؛ بهدف الوقوف على احتياجات محافظة معان.



وبحسب بيان صحفي للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، قال رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، إن الأساس في إحداث التنمية، هو التشارك البناء بين القطاعين العام والخاص، والجامعات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل المشترك لبناء رؤية تنموية قابلة للتنفيذ.



وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لسد احتياجات سوق العمل بالأيدي الماهرة، إلى جانب أهمية إصلاح التعليم، وتعزيز خطة وزارة التربية في التوجه للتعليم المهني.

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