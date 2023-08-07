الطفيلة: بدء مقابلات المتقدمين لبرنامج تأهيل العاملين في السياحة

الوكيل الاخباري - بدأ معهد التدريب المهني في الطفيلة اليوم الإثنين، إجراء المقابلات للمتقدمين بطلبات التدريب لبرنامج "تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية" البالغ عددهم 385 شابا وشابة.



وسيتم اختيار 70 متدربا، للتدريب على البرامج السياحية، التي تم الإعلان عنها على منصة وزارة السياحة والآثار.



ويأتي البرنامج التدريبي، بالتعاون مع معهدي التدريب المهني للذكور والإناث، بغية إكساب المتدربين والمتدربات، حزمة من المهارات الأساسية في مجال السياحة والضيافة والحرف اليدوية التقليدية والشعبية.

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